2019/07/06 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، امس الجمعة، بان قوة امنية اعتقلت ممول “داعش” في كركوك خلال عملية امنية في الرياض.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، انه “بإشراف قائد الفرقة الآلية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكن فوج المغاوير الثالث من القاء القبض على ممول عصابات داعش الارهابية المدعو (ع،ع،ص) في كركوك”.واضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كركوك:اعتقال ممول داعش خلال عملية امنية بالرياض وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك:اعتقال ممول داعش خلال عملية امنية بالرياض) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك:اعتقال ممول داعش خلال عملية امنية بالرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).