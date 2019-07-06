2019/07/06 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت القوات الامنية كمية مهربة من الذهب تقدر بـ ( 50 ) كيلو ‏غراما ، شمال شرقي بغداد .‏ وذكر مصدر امني :” ان ضبط الذهب تم اثناء عمليات الفحص على العجلات الداخلة ‏الى محافظة بغداد بمنظومة فحص العجلات التابعة الى مديرية مكافحة المتفجرات، ‏في سيطرة بوابة بغداد بمنطقة الشعب “.‏ واضاف انه :” اثناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 50 كيلو غراما من الذهب المهرب شمال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 50 كيلو غراما من الذهب المهرب شمال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).