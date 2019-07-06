دي يونج:فخور بارتداء قميص برشلونة

2019/07/06 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل الهولندي فرينكي دي يونج توقيعه على عقود انتقاله لصفوف برشلونة، ونزل لأرضية ملعب “كامب نو” لتحية الجماهير الحاضرة لدعمه.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن 19 ألفا و850 مشجعا تواجدوا في مدرجات “كامب نو”، للترحيب ب‍دي يونج الذي بدأ في مداعبة الكرة في أول ظهور له في معقل البارسا.وقال دي يونج للجماهير: “مرحبًا

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