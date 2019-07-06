2019/07/06 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد برلمان كوردستان اليوم السبت جلسة اعتيادية لمناقشة مقترحات ومشاريع عدد من القوانين.

ومن المقرر ان تبحث الجلسة مقترح قانون حقوق الانسان، ومقترحا بشأن الاراضي التي تم التجاوز عليها، وتعديل قانون محافظات اقليم كوردستان.

وتأتي هذه الجلسة قبل نحو اسبوع من انتهاء المدة المحددة لرئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني والتي تنتهي يوم 12 من الشهر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يعقد جلسة لمناقشة مقترحات ومشاريع قوانين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يعقد جلسة لمناقشة مقترحات ومشاريع قوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).