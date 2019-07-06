رفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى شرقي بغداد

2019/07/06 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشهيد الصدر شرق بغداد وذكرت الامانة انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط المستشفى ضمن مدينة الصدر لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق […]

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