أول ظهور في 27 يونيو 1967.. تاريخ ماكينات الصراف الآلي

2019/07/06 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا جدال أن ابتكارا مثل ماكينة الصراف الآلي ATM هو أحد أفضلها على الإطلاق، بسبب

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