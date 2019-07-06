وفد اقتصادي من كردستان العراق يزور وحدات صناعية في كردستان ايران

2019/07/06 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادتفقد وفد اقتصادي من اقليم كردستان العراق الجمعة 6 وحدات انتاجية وصناعية في مدينة دهكلان الصناعية بمحافظة كردستان غرب ايران.

وقلت وكالة ارنا الايرانية عن قال محافظ كردستان بهمن مراد نيا الذي رافق الوفد العراقي الضيف في زيارته التفقدية للوحدات الانتاجية والصناعية، ان “وجود المياه الوفيرة والحدود المشتركة يعد افضل فرصة للاستثمار في مختلف المجالات خاصة الزراعية في هذه المحافظة”.

من جانبه اكد محافظ السليمانية هوال ابوبكر، “على بذل الجهود لتوفير الارضية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين محافظتي كردستان (الايرانية) والسليمانية (العراقية) وتبديل فرصة الاستثمارات الى فرص عمل وتبادل تجاري”.

واكد على “الاستفادة من الخبرات التقنية والهندسية للوحدات الانتاجية في هذه المحافظة لانشاء وحدات في السليمانية وكذلك الاستفادة من المنتوجات المصنعة في محافظة كردستان”.

ومن اهم الوحدات الصناعية التي تفقدها الوفد الزائر ؛ مصنع “بارز” لانتاج الاطارات التابع لمجموعة “شستا” والتي تصدر منتوجاتها الى تركيا والعراق وباكستان واوزبكستان.

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