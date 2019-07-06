2019/07/06 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصعدت أسعار النفط،الجمعة، بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.47 في المئة، لتسجل عند التسوية 64.23 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتا، أو 0.30 في المئة، عند 57.51 دولار للبرميل.

وكانت الأسواق الأميركية مغلقة الخميس في عطلة وطنية وظلت أحجام التعاملات في الخام الأميركي ضعيفة في جلسة الجمعة.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات.

وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3 في المئة بينما انخفض الخام الأميركي حوالي 1.8 في المئة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعة..أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من تخفيضات أوبك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعة..أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من تخفيضات أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).