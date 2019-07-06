ضبط أكبر شحنة مخدرات في العالم قادمة من بلد عربي

2019/07/06 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتصادرت السلطات اليونانية، الجمعة، ما وصفته بأكبر كمية مخدرات من نوعها يتم ضبطها في العالم قادمة من سوريا، تزيد قيمتها عن نصف مليار يورو.

وقالت وحدة الجرائم المالية إن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات صادروا ثلاث حاويات مليئة بالأمفيتامينات.

وشارك في العملية 20 ضابطا وتمت مصادرة 5.25 طنا من المخدر، على شكل 33 مليون قرص كبتاغون من حاويات تم شحنها من سوريا، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأشارت وحدة الجرائم المالية في بيان “هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون دولار “587.45 مليون يورو”.

وأوضحت أن السلطات اليونانية تحاول تحديد ما إذا كانت الوجهة الأخيرة للشحنة هي الصين، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

والكبتاغون أحد الأسماء التجارية العديدة لفينيثيلين الهيدروكلوريد، وهو مركب كيميائي ينتمي لعائلة الأمفيتامينات.

وفي الستينيات من القرن الماضي، تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب، لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاغون تفوق الفوائد الإكلينيكية وتم حظره.

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