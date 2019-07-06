اقالة محافظ البنك المركزي

2019/07/06 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعين نائبه مراد أويسال خلفا له، إثر تسجيل الليرة التركية تراجعا جديدا.ويأتي قرار الرئيس التركي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته سياسة بلاده لتشديد القيود الائتمانية، وتعهد بخفض أسعار الفائدة الرئيسية […]

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