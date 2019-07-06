البعيجي : إلتصويت بأدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي يعد منجزا للعراق وتقديرا لحضارته

2019/07/06 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي الحكومة الى تخصيص مبالغ مالية لتأهيل وإزالة كافة المخلفات الموجودة قرب أثار بابل وتأهيلها بعد أن تم إدراجها على لائحة التراث العالمي ” واوضح في بيان ” ان التصويت عليها من قبل “منظمة اليونسكو يدل على الأهمية الكبرى لما تحتويه أثار هذه المنطقة والمكانة عند العالم لأنها ثروة […]

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