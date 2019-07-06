المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشهيد الصدر شرقي بغداد

2019/07/06 | 09:59

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، السبت (06 تموز 2019)، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الشهي...





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