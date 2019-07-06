2019/07/06 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت محامية المستقبل ونجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” على تعويض بقيمة ثلاثة مليون دولار، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد شركة Missguided الأمريكية للأزياء، إذ اتهمتها بتقليد مظهرها في الأزياء.وتفصيلاً لمجريات القضية، فإن كيم رفعت دعوى ضد Missguided لتقليدها بمظهرها وأزيائها دون إذن منها لتحقيق الربح، فوفقاً للوثائق، كتب القاضي خلال المحكمة: “إن Missguided

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان تربح تعويضاً بثلاثة ملايين دولار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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