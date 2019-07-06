حارس الصقور يستهدف العودة لحماية عرين اسود الرافدين

2019/07/06 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد حارس مرمى نادي القوة الجوية، فهد طالب، السبت، انه يستهدف العودة الى صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.وقال طالب في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “فترة توقفي عن اللعب بسبب العقوبة اثرت سلباً على حالتي النفسية وعلى مستواي الفني وواثق من عودة مستواي من جديد”.واوضح أن “ادارة الجوية تعاملت معي بشكل ممتاز […]

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