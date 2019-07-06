ليلة دامية يشهدها قضاء الطارمية

2019/07/06 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن 12 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير وعملية قنص تعرض لها مدنيون في قضاء الطارمية، شمالي بغداد، خلال ليلة الجمعة الماضية.وقال المصدر، إن "احدى القرى التابعة لقضاء الطارمية قضت ليلة مرعبة، بعد انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية اسفرت عن مقتل شخص واصابة ٢ اخرين".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، أنه "بعد الانفجار تجمع اهالي القرية لإسعاف المصابين، قبل ان يقوم قناص لم تعرف هويته بقتل ٤ اشخاص منهم ويصيب ٥ اخرين، ليصبح عدد الضحايا ٥ قتلى و٧ مصابين".



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