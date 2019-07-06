2019/07/06 | 10:03

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الاقتصاد

السبت 6 يوليو 2019 | 09:58 صباحاً | عدد القراءات : 9

الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي عدد من دوائر الدولة من حاملي الماستر كارد

بغداد/...أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأشار إلى، أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".انتهى1

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