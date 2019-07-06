“بالفيديو” رجل صيني يشعل مواقع التواصل بأداء أغنية شعبية عراقية ” واريد اشرد بيك”..!!

2019/07/06 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أوجد رجل صيني حالة من التفاعل اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اداء لاغنية عراقية شعبية معروفة ” واريد اشرد بيك”.حيث استطاع هذا الموهبة الصينية ان يلفت انتباه الكثيرين وهو يناغم ويدندن مع موسيقي الاغنية وكلماتها.

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