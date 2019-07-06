2019/07/06 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، عن توزيع دفعة جديدة من تعويضات ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية شملت 250 متضرراً بمبلغ مليار و500 مليون دينار.وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري في تصريح له , إن ” المحافظة وزعت دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية من المشمولين بالقانون رقم 57 لسنة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعويض مئات المتضررين من الأعمال الإرهابية في بغداد النعيم نيوز.

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