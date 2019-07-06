2019/07/06 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم السبت، عن توزيع دفعة جديدة من تعويضات ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية شملت 250 متضررا بمبلغ مليار و500 مليون دينار.وقال الجزائري، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وأطلعت عليه وكالة صدى، إن “المحافظة وزعت دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية من المشمولين بالقانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد الجزائري:تعويض 250 متضرراً من الاعمال الإرهابية في العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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