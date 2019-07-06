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أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي


أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي
2019/07/06 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السب...

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