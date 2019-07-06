2019/07/06 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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