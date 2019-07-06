ما هو الخلاف بين ابن سلمان وابن زايد في اليمن؟

2019/07/06 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقارير الغربية المتلاحقة بشأن انسحاب الامارات من الحرب على اليمن، قد تكون متسرّعة حتى في الحديث عن إعادة تموضع.لكن الخلاف بين الامارات والسعودية في

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