مدرب الأرجنتين يزيح الستار عن مستقبله

2019/07/06 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، أنه سيكمل عقده وسيستمر على رأس الجهاز الفني للفريق، حتى 30 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية

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