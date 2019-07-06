اقالة محافظ البنك المركزي التركي بقرار من اردوغان

2019/07/06 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "الأناضول" التركية في خبر عاجل، أن" مرسوماً صدر عن الرئاسة التركية، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا".وذكر بيان للمركزي التركي، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن" نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي".انتهى..م.م

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