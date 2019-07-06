2019/07/06 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين ،اليوم السبت، عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي عدد من الدوائر من حاملي الماستر كارد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي عدد من الدوائر من حاملي الماستر كارد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).