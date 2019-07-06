2019/07/06 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق وتصدعات في كاليفورنيا بعد أقوى زلزال في ربع قرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرائق وتصدعات في كاليفورنيا بعد أقوى زلزال في ربع قرن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرائق وتصدعات في كاليفورنيا بعد أقوى زلزال في ربع قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).