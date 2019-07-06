ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 29/41

2019/07/06 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 29/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgوهذه أمثلة أخرى على مخاطبة النساء من خلال الرجال، مما يؤكد تبعيتهن وعدم كونهن شخصيات مستقلة.«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا ...وَإِن كُنتُم مَّرضى أَو على سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الغائِطِ أَو لامَستُمُ النِّساءَ، فَلَم تَجِدوا ......

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