فهد المضحكي - إمام عبدالفتاح إمام

2019/07/06 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي اذا كان الفيلسوف المصري امام عبدالفتاح امام قد مات، فإن كتابه - كما يقول احد النقاد الفلسطينيين - (الطاغية) - لم يمت، وسيظل حياً يلهم انصار الحرية الوعي والايمان لمواصلة محاربة الطغيان والاستبداد والدكتاتورية، كتاب (الطاغية..دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي) بدءًا بإهداء يُعبر عن خلاصة مضمون الكتاب جاء فيه «إلى الذين يعانون من ظلم الطغيان ووطأة الاستبداد ويتوقون إلى الخلاص..إلى الذين يشعرون أ......

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