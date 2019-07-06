2019/07/06 | 10:11

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التربية تعلق على انتشار فيديو "الاعتداء على مدرس" في هيت

كلمة -

بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية أن الفيديو الذي نشر على صفحات

التواصل الاجتماعي حول الاعتداء الذي حصل على أحد كوادرها التدريسية

له صلة بمشاكل عشائرية، نافية أن يكون سببه الاعتداء على مراقب منع

طالب من الغش.

وبحسب بيان للوزارة، فان "مدير قسم تربية قضاء هيت على عبد المنعم

مزبان المحمدي بين إن المشكلة التي حصلت هي مشكلة عشائرية وليست لها

علاقة بالتربية لا من قريب ولا من بعيد وتم تدخل القوات الامنية لحل

المشكلة".

واضاف ان" المولى لم يكلف بالمراقبة على المراكز الامتحانية للمرحلة

الاعدادية"، موضحاً ان" الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية في

قضاء هيت تسير وفق القانون وبصورة جيدة وبرصانة عالية وبدون اي خرق

يذكر".

وانهال مهاجمون على المحمدي وعائلته بالضرب المبرح بحسب كاميرات

المراقبة.

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