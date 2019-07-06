2019/07/06 | 10:11

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على خلاف ما دعا له مقتدى الصدر...



سرايا السلام: باقون في سامراء

كلمة - بغداد

أعلنت قوات "سرايا السلام" التي يشرف عليها مقتدى الصدر،

استمرار تواجدها في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم "سرايا السلام" صفاء التميمي في تغريدة على منصة

التواصل الاجتماعي "تويتر": "باقون في قضاء سامراء ومحيطها وهناك

تنسيق عالٍ مع الجيش والأجهزة الأمنية الاخرى".

كما أكد ان "هناك علاقة طيبة مع الاهالي والعشائر في

الجزيرة".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً،

الإثنين الماضي، بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة

العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها.

فيما رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقرار رئيس الوزراء

العراقي عادل عبد المهدي بشأن ضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي للقوات

المسلحة العراقية، مطالباً سرايا السلام أن تكون المبادرة لتنفيذ

القرارات بعد إعلانه فك ارتباطه بهم.

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