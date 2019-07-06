2019/07/06 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..احتفلت أميرة موناكو، كارولين، بزواج ابنتها شارلوت كاسيراغي من المنتج السينمائي ديمتري رسام، في مراسم دينية جرت في كنيسة سانت ماري في بييردون، جنوب فرنسا.وحضر الحفل أمير موناكو ألبير، خال العروس، وزوجته الأميرة شارلين، بالإضافة إلى والدة العريس الممثلة الفرنسية كارول بوكيه.وتتحدر عائلة العريس من مدينة الموصل.وكان جده يعمل في السفارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميرة موناكو تصاهر عائلة عراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميرة موناكو تصاهر عائلة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).