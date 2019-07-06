مدیر مکتب المرجع اليعقوبي يستقبل في مكتبه مدير حوزة الحجة العلمية (عج)

2019/07/06 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مدیر مکتب سماحة المرجع الدیني الشیخ محمد الیعقوبي (دام ظله) في مشهد المقدسة فضیلة الشیخ عمار الهلالي سماحة السید محمد حسن الطباطبائي مدیر حوزة الحجة (عجل الله تعالی فرجه الشریف) العلمیة في مشهد المقدسة و الذي کان برفقته معاونوه الإداریون.حيث قدم سماحة السيد الطباطبائي الشكر لمكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة لدعمه …

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