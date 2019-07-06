2019/07/06 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب حاملي الماستر كارد

السبت

06

تموز

2019 :

10:08 am

16

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت ، توزيع رواتب موظفي عدد من دوائر

الدولة من حاملي الماستر كارد.وذكر بيان للمصرف أنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة

من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية

الماستر كارد.وأشار البيان إلى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد

محددة.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب حاملي الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب حاملي الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).