2019/07/06 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح كردي بشأن كركوك ومحاولات لحصول دعم امريكي واممي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح كردي بشأن كركوك ومحاولات لحصول دعم امريكي واممي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح كردي بشأن كركوك ومحاولات لحصول دعم امريكي واممي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).