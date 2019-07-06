2019/07/06 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف معاون مدير عام دائرة الاسكان التابعة لوزارة الاعمار والاسكان زهير كاظم عودة، السبت، عن حاجة العراق إلى 150 الف وحدة سكنية سنويا لمواكبة التزايد السكاني، فيما اشار إلى أن نسبة العشوائيات بلغت أكثر من 7%.وقال عودة في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاحصائيات تشير الى ان الحاجة لبناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار: العراق بحاجة لـ150 الف وحدة سكنية سنويا ونسبة العشوائيات بلغت 7%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار: العراق بحاجة لـ150 الف وحدة سكنية سنويا ونسبة العشوائيات بلغت 7%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).