2019/07/06 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط تعلن تخصيص 62 مليارا لتمويل المشاريع وتخفيف الفقر في كربلاء

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