تأكيد دولي لإيجاد حل للأزمة السورية سياسياً وفق القرار الأممي 2254

2019/07/06 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254.وقال لافروف في مستهل لقائه اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بموسكو “إننا نقيم الحوار المبني على الثقة بيننا وبين الأمم المتحدة وتعاوننا الفعال ضمن صيغة أستانا …

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