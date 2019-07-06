مدرب وايتكابس: علي عدنان اضافة رائعة للنادي

2019/07/06 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدرب نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، مارك دوس سانتوس، ان لاعبه العراقي علي عدنان، يشكل ضافاة رائعة للفريق نظراً لمستوايته الكبيرة التي يقدمها مع الفريق منذ اذار الماضي.وقال دوس سانتوس في تصريح للموقع الرسمي للنادي، ترجمته وكالة/ المعلومة/ إن “علي عدنان إضافة رائعة للنادي منذ وصوله في اذار الماضي”.واوضح بالقول، “عدنان يفهم […]

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