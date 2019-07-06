هيئة النزاهة: سبع سنوات سجن لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً

2019/07/06 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقيَّة للنقل البريِّ؛ لتعمُّده إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.وقالت دائرة التحقيقات بحسب بيان للهيئة ” أنَّ المُدان الهارب قام بالاشتراك مع اثنين من أشقائه المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، […]

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