2019/07/06 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...نفذت قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش غرب كركوك، فيما دمرت عدد من المضافات التابعة لداعش .

وقال آمر اللواء 22 في الحشد عبدالله عطية الشغانبي في بيان، انه " استنادا لمعلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء الثاني والعشرين للمهمات الخاصة التابعة للحشد الشعبي عملية نوعية لملاحقة فلول داعش في قرى الكرحة_وادي ابو خناجر غرب كركوك"، لافتا الى ان العملية تمت بإسناد قطعات اللواء 20 الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وطيران الجيش".

وأضاف الشغانبي انه "تم تدمير عدد من المضافات التابعة لداعش وتفجير عبوتين ناسفتين".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يدمر مضافات لداعش غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يدمر مضافات لداعش غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).