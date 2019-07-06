الحشد يفكك عبوة ناسفة جنوب صلاح الدين

2019/07/06 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فككت مفرزة من هندسة اللواء 41 بالحشد الشعبي، السبت، عبوة ناسفة في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفرزة من هندسة اللواء 41 بالحشد الشعبي فككت عبوة ناسفة كانت مزروعة بمنطقة الشهابي في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين”.واضاف البيان، أن “المفرزة تخلصت من العبوة […]

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