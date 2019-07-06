نائب سوري لـ”المعلومة”: إسرائيل تحاول جرنا إلى المواجهة

2019/07/06 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..حذر عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، السبت، من محاولات الكيان الإسرائيلي جر سوريا إلى مواجهة عسكرية من اجل اعطاء فرصة للجماعات الإرهابية للتخريب والتدمير، عادا الغارات الإسرائيلية الأخيرة محاولة لرفع معنويات تلك العصابات.وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كلما حقق الجيش السوري نجاحا على المجرمين من ادوات الصهاينة والأميركان تقوم إسرائيل بشن […]

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