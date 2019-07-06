ضبط ليبلات ورقية تستخدم للغش التجاري في كمرك مطار بغداد الدولي

2019/07/06 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، ان السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ضبطت ليبلات ورقية لاصقة موسومة بعلامة تجارية لأدوية بيطرية عليها عبارة

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