نائب عن فتح يكشف لـ

2019/07/06 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، اليوم السبـت، عن تحرك لجنة الامن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع للتحقيق بعد تداول

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