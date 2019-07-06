2019/07/06 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة العقود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. الكشف عن ملفات فساد جديدة في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. الكشف عن ملفات فساد جديدة في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).