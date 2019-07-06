اعتقال عدد من متهمين بالسرقة والتزوير والغش الامتحاني في بغداد

2019/07/06 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للقيادة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بنصب أجهزة تساعد على الغش في الامتحانات، في منطقة علي الصالح ".واضاف، انه" تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق الشرطة الرابعة، وزيونة، وشارع ابي نؤاس.واوضح، انه" كما تم اعتقال متهم اخر بترويج المواد المخدرة في منطقة الشعب.واعتقال متهمة بالتزوير في منطقة الصليخ".في حين تم القاء القبض على متهمين اثنين بالقتل في منطقتي الشرطة الرابعة، والوردية جنوبي بغداد، مشيرةً انه" تم تسليمهم الى الجهات المختصة".انتهى..م.م

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