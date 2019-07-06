الصيهود يطالب بشمول البيشمركة بالأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي

2019/07/06 | 11:12

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بغداد :سومر نيوز

طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب السابق محمد الصيهود، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشمول قوا...

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