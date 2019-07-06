الاعمار: العراق بحاجة لـ150 الف وحدة سكنية سنويا ونسبة العشوائيات بلغت 7%

2019/07/06 | 11:12

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بغداد :سومر نيوز

كشف معاون مدير عام دائرة الاسكان التابعة لوزارة الاعمار والاسكان زهير كاظم عودة، السبت، عن حاجة العر...

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