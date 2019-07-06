2019/07/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني رفيع، السبت، بإنطلاق عملية عسكرية لمطاردة خلايا داعش جنوبي ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية عسكرية لمطاردة خلايا داعش جنوبي ديالى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية عسكرية لمطاردة خلايا داعش جنوبي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).