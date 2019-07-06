عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالسرقة والتزوير والغش الامتحاني في العاصمة

2019/07/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال متهمين بالسرقة والتزوير والغش الامتحاني في مناطق متفرقة من العاصمة.

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