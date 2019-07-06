وزير التخطيط يعلن من كربلاء المقدسة استئناف العمل بالمشاريع الصحية والتربوية والطاقة الكهربائية

2019/07/06 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي ، اليوم السبت ، استئناف العمل بالمشاريع الصحية والتربوية والطاقة الكهربائية.

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